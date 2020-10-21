«Динамо» из Москвы победило «Динамо» из Минска. Шипачев набрал три очка

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» из Москвы на своей площадке играло с «Динамо» из Минска. Хозяева переиграли соперника со счетом 5:2.

Основной вклад в победу внес нападающий москвичей Вадим Шипачев, который набрал 3 (2+1) очка.

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«ХК Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Голы: Мартынов — 2 (Когалев), 2:40 — 0:1. Волков — 2 (Миронов, О. Зайцев), 2:54 — 1:1. Шарангович — 6 (мен., Знахаренко, Буйницкий), 19:59 — 1:2. Григорьев — 1 (Шипачев), 24:53 — 2:2. Шипачев — 7 (Миронов), 27:33 — 3:2. Шипачев — 8 (п.в., Тарасов, Кагарлицкий), 58:03 — 4:2. Кагарлицкий — 2 (п.в.), 59:23 — 5:2.

Вратари: Еременко — Колосов (57:53 — 58:03, 58:40 — 59:23).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 36 (17+10+9) — 27 (6+10+11).

Судьи: Бондарь, Одиньш.

21 октября. Москва. «ВТБ Арена». 1780 зрителей.