«Динамо» интересуется финским защитником «Далласа» Хонкой

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» интересуется финским защитником системы «Далласа» Юлиусом Хонкой.

Он может заменить 35-летнего Юусо Хиетанена, у которого истекает контракт.

В нынешнем сезоне Хонка провел 17 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Техас» и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-5».

(Михаил Зислис)

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