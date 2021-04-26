«Динамо» интересуется финским защитником «Далласа» Хонкой
13:22
Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» интересуется финским защитником системы «Далласа» Юлиусом Хонкой.
Он может заменить 35-летнего Юусо Хиетанена, у которого истекает контракт.
В нынешнем сезоне Хонка провел 17 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Техас» и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-5».
(Михаил Зислис)
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