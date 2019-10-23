«Динамо» и «Витязь» произвели обмен, в результате которого нападающий молодежной команды «Динамо» Иван Гладких отправляется в Подольск, а новичком команды ВХЛ из Твери — «Динамо» — станет Глеб Кожемякин, сообщает официальный сайт ВХЛ.

Кожемякин нынешний сезон начинал в составе санкт-петербургского «Динамо», которое является фарм-клубом подмосковного «Витязя».

В прошлом сезоне Кожемякин провел 41 матч в МХЛ за «Русских витязей», отметившись 28 (6+22) набранными очками. Также привлекался к игре за главную команду, сыграв 13 матчей в составе «Витязя», сделав одну голевую передачу. В нынешнем чемпионате нападающий принял участие в трех матчах чемпионата ВХЛ за «Динамо» из Санкт-Петербурга, не набрав очков.

Гладких провел в составе МХК «Динамо» пять матчей и отметился одной голевой передачей.