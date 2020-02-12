«Динамо» и «Спартак» проведут ретро-матч в честь юбилея Юрзинова-старшего

Московское «Динамо» проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» в ретро-антураже, сообщает официальный сайт клуба. Игра, намеченная на 23 февраля, будет посвящена 1960-м годам. Обе команды выйдут на лед в форме, созданной по мотивам формы того периода. Для болельщиков бело-голубых будет выпущена специальная линейка атрибутики — значки, шарфы, вымпелы, олимпийки, вязаные игровые свитеры и так далее.

Также болельщиков ждет выставка ретро-фотографий и советских автомобилей, специальные фотозоны и интерактивы, полевая кухня, особое оформление на медиапространствах, а также ряд необычных активностей.

Перед началом матча состоится церемония поднятия под своды арены тренерского стяга Владимира Юрзинова-старшего, который 20 февраля отпразднует 80-летие. На арену «Динамо» прилетят известные ученики специалиста.