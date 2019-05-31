"Динамо" и "Северсталь" совершили обмен с участием Петунина и Карлина. Второй за полгода

Нападающий Александр Петунин вернулся в "Динамо" в результате обмена с "Северсталью". В обратном направлении последовал форвард Руслан Карлин
22-летний хоккеист подписал однолетнее соглашение с бело-голубыми.
Полгода назад "Динамо" и "Северсталь" провели обмен с участием этих же хоккеистов. Тогда Петунин отправился в Череповец, а Карлин – в Москву.
В сезоне 2018/19 Александр Петунин провел 32 матча и набра 7 (4+3) очков, на счету Руслана Карлина 10 (4+6) результативных баллов в 53 встречах.
«Динамо» и «Северсталь» совершили обмен⚡️— «Динамо» Москва (@dynamo_ru) 31 мая 2019 г.
В результате сделки Александр Петунин вернулся в состав бело-голубых: https://t.co/AZPusD3rtc#МыДинамо pic.twitter.com/LG0VF0Z7Z0
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