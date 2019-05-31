"Динамо" и "Северсталь" совершили обмен с участием Петунина и Карлина. Второй за полгода

Нападающий Александр Петунин вернулся в "Динамо" в результате обмена с "Северсталью". В обратном направлении последовал форвард Руслан Карлин​

22-летний хоккеист подписал однолетнее соглашение с бело-голубыми.

Полгода назад "Динамо" и "Северсталь" провели обмен с участием этих же хоккеистов. Тогда Петунин отправился в Череповец, а Карлин – в Москву.

В сезоне 2018/19 Александр Петунин провел 32 матча и набра 7 (4+3) очков, на счету Руслана Карлина 10 (4+6) результативных баллов в 53 встречах.