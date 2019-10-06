«Динамо» и «Авангард» выразили соболезнования в связи со смертью Мнацяна

«Динамо» и «Авангард» выразил соболезнования в связи с кончиной 29-летнего защитника Самвела Мнацяна.

— Иногда встречаются противники, которых победить очень сложно. Самвелу Мнацяну достался самый серьезный, злой и беспощадный соперник. Как настоящий боец, Самвел боролся до последнего, но болезнь оказалась сильнее. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Держитесь, — отмечается в сообщении «Авангарда».

— Хоккейную семью постигла беда Защитник новосибирской «Сибири» Самвел Мнацян после года борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием ушел из жизни. Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Самвела. Мы скорбим вместе с вами, — отмечается в сообщении «Динамо».

Напомним, что в середине августа 2018 года стало известно о том, что у Мнацяна диагностирован рак — после удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль, которая начала стремительно расти.

В сезоне-2017/18 он сыграл за «Адмирал» в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-7». Всего на его счету 182 матча в КХЛ, в том числе за «Нефтехимик» и «Барыс».

Иногда встречаются противники, которых победить очень сложно. Самвелу Мнацяну достался самый серьёзный, злой и беспощадный соперник.

Как настоящий боец, Самвел боролся до последнего, но болезнь оказалась сильнее.

Приносим искренние соболезнования родным и близким. Держитесь. pic.twitter.com/jbrpGbySXL — ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 6, 2019