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Сегодня, 16:17

«Динамо» достигло предварительной договоренности о новом соглашении с Кудашовым

Алина Савинова
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«Динамо» достигло предварительной договоренности о новом контракте с главным тренером команды Алексеем Кудашовым и генеральным менеджером Алексеем Сопиным.

«Предварительно договоренность [с нами] достигнута. Завтра состоится совет директоров, на котором будет принято окончательное решение», — приводит ТАСС слова Сопина.

Кудашов и Сопин работают на нынешних должностях в московском клубе с 2021 года. Действующие соглашения главного тренера бело-голубых и генерального менеджера рассчитаны до 30 апреля.

Источник: https://tass.ru/sport/17464929
Алексей Кудашов
Алексей Сопин
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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