«Динамо» достигло предварительной договоренности о новом соглашении с Кудашовым
«Динамо» достигло предварительной договоренности о новом контракте с главным тренером команды Алексеем Кудашовым и генеральным менеджером Алексеем Сопиным.
«Предварительно договоренность [с нами] достигнута. Завтра состоится совет директоров, на котором будет принято окончательное решение», — приводит ТАСС слова Сопина.
Кудашов и Сопин работают на нынешних должностях в московском клубе с 2021 года. Действующие соглашения главного тренера бело-голубых и генерального менеджера рассчитаны до 30 апреля.
Источник: https://tass.ru/sport/17464929
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