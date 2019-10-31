«Динамо» дома обыграло «Салават Юлаев»

Московское «Динамо» одержало победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:1).

У победителей шайбы забрасывали Вячеслав Кулемин, Дмитрий Яшкин, Даниил Тарасов и Игорь Полыгалов. «Салават» ответил голом Григория Панина.

«Динамо» набрало 31 очко и занимает второе место на Западе. У уфимского клуба 29 очков и пятое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Голы: Кулемин — 8 (Моисеев), 16:31 — 1:0. Яшкин — 8 (Тарасов, Миронов), 23:56 — 2:0. Тарасов — 5 (Яшкин, Шипачев), 36:50 — 3:0. Полыгалов — 4 (бол., Лямин, Брюквин), 38:41 — 4:0. Панин — 1 (бол., Сошников, Кугрышев), 41:39 — 4:1.

Вратари: Бочаров — Метсола (Кареев, 36:50).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 21 (10+6+5) — 30 (7+14+9).

Судьи: Бондарь, Одиньш.

31 октября. Москва. «ВТБ Арена». 6890 зрителей.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика