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«Динамо» — ЦСКА: трансляция матча КХЛ онлайн

«Динамо» и ЦСКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 10 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо»

«Динамо» примет ЦСКА в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 10 октября. Игра состоится в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 октября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
ЦСКА

Следить за ключевыми событиями матча «Динамо» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ.

Команда Алексея Кудашова набрала 15 очков в 12 матчах и занимает пятое место в Западной конференции. Армейцы с 13 очками в 12 играх идут на седьмой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/26 проходит с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Динамо» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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1 Металлург Мг 25 18 7 38
2 Нефтехимик 24 13 11 29
3 Барыс 23 12 11 25
4 Адмирал 23 11 12 25
5 Ак Барс 24 11 13 24
6 Авангард 21 11 10 24
7 Амур 22 11 11 23
8 Салават Юлаев 23 11 12 23
9 Автомобилист 21 10 11 22
10 Сибирь 24 9 15 21
11 Трактор 22 9 13 21
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 23 17 6 35
2 Локомотив 22 16 6 32
3 Шанхай Дрэгонс 22 14 8 30
4 Торпедо НН 21 13 8 29
5 Спартак 23 12 11 28
6 Северсталь 24 13 11 28
7 Динамо М 25 10 15 25
8 СКА 22 11 11 23
9 Динамо Мн 22 8 14 22
10 Сочи 23 7 16 14
11 Лада 23 4 19 13
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