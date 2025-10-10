«Динамо» — ЦСКА: трансляция матча КХЛ онлайн
«Динамо» и ЦСКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 10 октября
«Динамо» примет ЦСКА в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 10 октября. Игра состоится в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями матча «Динамо» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ.
Команда Алексея Кудашова набрала 15 очков в 12 матчах и занимает пятое место в Западной конференции. Армейцы с 13 очками в 12 играх идут на седьмой строчке «Запада».
Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/26 проходит с 5 сентября по 20 марта.
Матч «Динамо» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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|И
|В
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|О
|1
|Металлург Мг
|25
|18
|7
|38
|2
|Нефтехимик
|24
|13
|11
|29
|3
|Барыс
|23
|12
|11
|25
|4
|Адмирал
|23
|11
|12
|25
|5
|Ак Барс
|24
|11
|13
|24
|6
|Авангард
|21
|11
|10
|24
|7
|Амур
|22
|11
|11
|23
|8
|Салават Юлаев
|23
|11
|12
|23
|9
|Автомобилист
|21
|10
|11
|22
|10
|Сибирь
|24
|9
|15
|21
|11
|Трактор
|22
|9
|13
|21
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|23
|17
|6
|35
|2
|Локомотив
|22
|16
|6
|32
|3
|Шанхай Дрэгонс
|22
|14
|8
|30
|4
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|5
|Спартак
|23
|12
|11
|28
|6
|Северсталь
|24
|13
|11
|28
|7
|Динамо М
|25
|10
|15
|25
|8
|СКА
|22
|11
|11
|23
|9
|Динамо Мн
|22
|8
|14
|22
|10
|Сочи
|23
|7
|16
|14
|11
|Лада
|23
|4
|19
|13
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10.11
11.11
|6.11
|12:00
|Амур – СКА
|2 : 3
|6.11
|12:30
|Адмирал – Барыс
|5 : 4
|6.11
|17:00
|Трактор – Ак Барс
|- : -
|6.11
|17:00
|Салават Юлаев – Автомобилист
|- : -
|6.11
|18:00
|Лада – Локомотив
|- : -
|6.11
|19:30
|Спартак – Динамо Мн
|- : -
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