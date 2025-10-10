«Динамо» — ЦСКА: трансляция матча КХЛ онлайн

«Динамо» и ЦСКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 10 октября

«Динамо» примет ЦСКА в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 10 октября. Игра состоится в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

10 октября, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Динамо М ЦСКА

Следить за ключевыми событиями матча «Динамо» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ.

Команда Алексея Кудашова набрала 15 очков в 12 матчах и занимает пятое место в Западной конференции. Армейцы с 13 очками в 12 играх идут на седьмой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/26 проходит с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Динамо» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс