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Сегодня, 18:15

«Динамо» — ЦСКА: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Динамо» сыграет с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 28 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Джордан Уил (ХК «Динамо» Москва).
Фото ХК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» сыграет с ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ в четверг, 28 ноября. Столичное дерби пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Бело-голубые набрали 41 очко и занимают третье место в Западной конференции. Армейцы с 35-ю очками располагаются на пятой строчке на Западе.

Матч «Динамо» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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ХК Динамо (Москва)
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 32 25 7 52
2 Спартак 30 20 10 43
3 Динамо М 30 19 11 41
4 СКА 31 18 13 40
5 ЦСКА 28 14 14 35
6 Торпедо 31 15 16 35
7 Северсталь 30 17 13 34
8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 30 13 17 29
10 Куньлунь РС 31 12 19 27
11 Сочи 29 11 18 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 30 20 10 44
2 Автомобилист 28 18 10 39
3 Ак Барс 29 19 10 39
4 Сал. Юлаев 28 18 10 38
5 Металлург Мг 32 16 16 34
6 Адмирал 32 14 18 33
7 Нефтехимик 32 11 21 30
8 Авангард 29 13 16 28
9 Сибирь 29 12 17 27
10 Лада 29 11 18 27
11 Барыс 31 9 22 21
12 Амур 30 6 24 15
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28.11 12:00
Адмирал – СКА
 3 : 2 Б
28.11 17:00
Автомобилист – Авангард
 - : -
28.11 17:00
Сал. Юлаев – Витязь
 - : -
28.11 19:30
Нефтехимик – Спартак
 - : -
28.11 19:30
Динамо М – ЦСКА
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