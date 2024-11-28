Московское «Динамо» сыграет с ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ в четверг, 28 ноября. Столичное дерби пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Бело-голубые набрали 41 очко и занимают третье место в Западной конференции. Армейцы с 35-ю очками располагаются на пятой строчке на Западе.

Матч «Динамо» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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