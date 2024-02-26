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Сегодня, 17:30

«Динамо» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Матч КХЛ «Динамо» — ЦСКА начнется 26 февраля в 19.30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Динамо» — ЦСКА.
Фото ХК «Динамо»

«Динамо» и ЦСКА в понедельник, 26 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «ВТБ Арена» в Москве. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на телеканале «Матч ТВ». Ключевые события игры «Динамо» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня КХЛ.

«Динамо» набрало 96 очка и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе ЦСКА 75 баллов, команда находится на 6-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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КХЛ: «Металлург» — «Авангард», «Динамо» Москва — ЦСКА. Расписание матчей 26 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 67 43 24 93
2 Авангард 67 43 24 92
3 Сал. Юлаев 67 41 26 88
4 Ак Барс 67 40 27 82
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 67 36 31 78
7 Лада 67 31 36 76
8 Амур 67 29 38 70
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 67 28 39 67
11 Адмирал 67 21 46 54
12 Барыс 67 20 47 48
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 67 45 22 96
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 67 40 27 88
5 Северсталь 67 36 31 80
6 ЦСКА 67 34 33 75
7 Торпедо 67 34 33 74
8 Динамо Мн 67 31 36 67
9 Куньлунь РС 67 24 43 54
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 67 20 47 47
Результаты / календарь
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
26.02 16:30
Барыс – Сибирь
 - : -
26.02 17:00
Металлург Мг – Авангард
 - : -
26.02 17:00
Сал. Юлаев – Северсталь
 - : -
26.02 17:00
Трактор – Амур
 - : -
26.02 19:00
Торпедо – Лада
 - : -
26.02 19:00
Ак Барс – Адмирал
 - : -
26.02 19:30
Динамо М – ЦСКА
 - : -
26.02 19:30
Спартак – Динамо Мн
 - : -
26.02 19:30
Куньлунь РС – Витязь
 - : -
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