«Динамо» и ЦСКА в понедельник, 26 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «ВТБ Арена» в Москве. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на телеканале «Матч ТВ». Ключевые события игры «Динамо» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня КХЛ.

«Динамо» набрало 96 очка и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе ЦСКА 75 баллов, команда находится на 6-м месте Восточной конференции.

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