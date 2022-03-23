«Динамо» — ЦСКА: все голы заключительного матча серии плей-офф

ЦСКА одержал волевую победу над «Динамо» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Встреча, прошедшая на площадке «Динамо», завершилась со счетом 6:3. В составе армейцев шайбы забросили Андрей Светлаков, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Даррен Дитц и Никита Нестеров.

У бело-голубых отличились Оскар Линдберг, Станислав Галиев и Вадим Шипачев.

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА. В финале Западной конференции армейский клуб встретится с победителем серии СКА — «Спартак».