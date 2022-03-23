ЦСКА отыгрался со счета 0:3 в четвертом матче и выбил «Динамо» из плей-офф КХЛ
ЦСКА одержал волевую победу над «Динамо» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Красно-синие на выезде выиграли со счетом 6:3.
Причем динамовцы забили три шайбы в ворота соперника за первые 10 минут: отличились Оскар Линдберг, Станислав Галиев и Вадим Шипачев.
Но потом ЦСКА переломил ход матча и в третьем периоде додавил соперника. За ЦСКА забивали Андрей Светлаков, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Даррен Дитц и Никита Нестеров.
ЦСКА одержал четвертую победу в серии подряд (4-0). Красно-синие первыми вышли в полуфинал Кубка Гагарина.
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1/2 финала конференций
Четвертый матч
«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:6 (3:1, 0:1, 0:4)
Голы: Линдберг — 2, 0:34 — 1:0. Галиев — 6 (Линдберг, Войнов), 7:18 — 2:0. Шипачев — 3 (бол.), 9:42 — 3:0. Светлаков — 2, 18:21 — 3:1. Григоренко — 4 (бол., Слепышев, Соркин), 30:45 — 3:2. Карнаухов — 2 (Сергеев, Провольнев), 41:09 — 3:3. Плотников — 3 (Каменев), 52:17 — 3:4. Дитц — 1 (бол., Григоренко), 54:38 — 3:5. Нестеров — 1 (бол., Каменев, Дитц), 55:09 — 3:6.
Вратари: Еременко — Федотов.
Штраф: 14 — 10.
Броски: 26 (11+9+6) — 31 (10+8+13).
Судьи: Гашилов, Сергеев.
23 марта. Москва. «ВТБ Арена».
Счет в серии: 0-4.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|2 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|2 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|23.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 7
|23.03
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|3 : 6