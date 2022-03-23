ЦСКА отыгрался со счета 0:3 в четвертом матче и выбил «Динамо» из плей-офф КХЛ

ЦСКА одержал волевую победу над «Динамо» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Красно-синие на выезде выиграли со счетом 6:3.

Причем динамовцы забили три шайбы в ворота соперника за первые 10 минут: отличились Оскар Линдберг, Станислав Галиев и Вадим Шипачев.

Но потом ЦСКА переломил ход матча и в третьем периоде додавил соперника. За ЦСКА забивали Андрей Светлаков, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Даррен Дитц и Никита Нестеров.

ЦСКА одержал четвертую победу в серии подряд (4-0). Красно-синие первыми вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

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Четвертый матч

«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:6 (3:1, 0:1, 0:4)

Голы: Линдберг — 2, 0:34 — 1:0. Галиев — 6 (Линдберг, Войнов), 7:18 — 2:0. Шипачев — 3 (бол.), 9:42 — 3:0. Светлаков — 2, 18:21 — 3:1. Григоренко — 4 (бол., Слепышев, Соркин), 30:45 — 3:2. Карнаухов — 2 (Сергеев, Провольнев), 41:09 — 3:3. Плотников — 3 (Каменев), 52:17 — 3:4. Дитц — 1 (бол., Григоренко), 54:38 — 3:5. Нестеров — 1 (бол., Каменев, Дитц), 55:09 — 3:6.

Вратари: Еременко — Федотов.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 26 (11+9+6) — 31 (10+8+13).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

23 марта. Москва. «ВТБ Арена».

Счет в серии: 0-4.