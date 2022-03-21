«Динамо» — ЦСКА: все голы третьего матча серии плей-офф

ЦСКА одержал победу над «Динамо» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Встреча, прошедшая в понедельник на площадке «Динамо», завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-синих.

В составе армейцев шайбы забросили Владислав Провольнев и Семен Панкратов. У бело-голубых отличился Михаил Фисенко.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. Четвертая игра состоится 23 марта на льду «Динамо».