ЦСКА одержал третью победу подряд в серии с «Динамо»
ЦСКА в гостях победил «Динамо» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Красно-синие переиграли бело-голубых со счетом 2:1.
Автором победной шайбы стал нападающий ЦСКА Семен Панкратов. Также в составе армейцев отличился защитник Владислав Провольнев.
У «Динамо» автором гола стал нападающий Михаил Фисенко.
ЦСКА одержал третью победу подряд и повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующая игра пройдет на домашней арене «Динамо» 23 марта.
Хоккей
КХЛ
Запад
1/2 финала конференций
Третий матч
«Динамо М» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Провольнев — 2 (Соркин, Светлаков), 25:00 — 0:1. Фисенко — 1 (Бойков, Игумнов), 35:45 — 1:1. Панкратов — 2 (Абрамов), 53:40 — 1:2.
Вратари: Еременко (59:10) — Федотов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (4+19+9) — 24 (8+5+11).
Судьи: Гофман, Раводин.
21 марта. Москва. «ВТБ Арена».
Счет в серии: 0-3.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|1 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|21.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|3 : 1
|21.03
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|1 : 2