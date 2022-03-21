ЦСКА одержал третью победу подряд в серии с «Динамо»

ЦСКА в гостях победил «Динамо» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Красно-синие переиграли бело-голубых со счетом 2:1.

Автором победной шайбы стал нападающий ЦСКА Семен Панкратов. Также в составе армейцев отличился защитник Владислав Провольнев.

У «Динамо» автором гола стал нападающий Михаил Фисенко.

ЦСКА одержал третью победу подряд и повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующая игра пройдет на домашней арене «Динамо» 23 марта.

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Третий матч

«Динамо М» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Провольнев — 2 (Соркин, Светлаков), 25:00 — 0:1. Фисенко — 1 (Бойков, Игумнов), 35:45 — 1:1. Панкратов — 2 (Абрамов), 53:40 — 1:2.

Вратари: Еременко (59:10) — Федотов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (4+19+9) — 24 (8+5+11).

Судьи: Гофман, Раводин.

21 марта. Москва. «ВТБ Арена».

Счет в серии: 0-3.