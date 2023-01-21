«Динамо» в серии буллитов победило ЦСКА
«Динамо» принимало ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ и одержало победу в серии буллитова — 2:1.
Красно-синие открыли счет в первом периоде после гола защитника Никиты Нестрова.
Бело-голубые сумели отыграться в конце третьего периода, когда отличился нападающий Илья Каблуков.
Победитель встречи определялся в серии буллитов, где точнее были игроки «Динамо» — 2:1.
«Динамо» с 72 очками идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА 74 очка и вторая позиция на Западе.
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«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Нестеров — 9 (бол., Окулов, Плотников), 8:32 — 0:1. Каблуков — 6 (Миронов, Муранов), 55:59 — 1:1.
Победный буллит: Уил.
Вратари: Коновалов — Шарыченков.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 34 (11+11+12+0) — 28 (7+9+8+4).
Судьи: Морозов, Оленин.
21 января. Москва. «ВТБ Арена». 10203 зрителя.
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|17:00
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Куньлунь – Витязь
|- : -
|22.01
|17:00
|
Локомотив – Сал. Юлаев
|- : -
|22.01
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -
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Северсталь – Динамо Мн
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|17:00
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Спартак – Сочи
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