Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:37

«Динамо» в серии буллитов победило ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Динамо» принимало ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ и одержало победу в серии буллитова — 2:1.

Красно-синие открыли счет в первом периоде после гола защитника Никиты Нестрова.

Бело-голубые сумели отыграться в конце третьего периода, когда отличился нападающий Илья Каблуков.

Победитель встречи определялся в серии буллитов, где точнее были игроки «Динамо» — 2:1.

«Динамо» с 72 очками идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА 74 очка и вторая позиция на Западе.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нестеров — 9 (бол., Окулов, Плотников), 8:32 — 0:1. Каблуков — 6 (Миронов, Муранов), 55:59 — 1:1.

Победный буллит: Уил.

Вратари: Коновалов — Шарыченков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (11+11+12+0) — 28 (7+9+8+4).

Судьи: Морозов, Оленин.

21 января. Москва. «ВТБ Арена». 10203 зрителя.

ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
5
7
Читайте также
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
Вертолет эвакуировал застрявших на воздушном шаре людей в Сочи
Двое мужчин задохнулись во время готовки еды на кухне в Можайске
Маск назвал планы США поддержать Украину в захвате Крыма безжалостной эскалацией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: СКА обыграл «Торпедо», «Динамо» Москва — ЦСКА и другие матчи 21 января

Главный тренер «Автомобилиста» назвал ключевой момент матча против «Барыса»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 55 42 13 88
2 ЦСКА 52 34 18 74
3 Динамо М 54 32 22 72
4 Локомотив 54 31 23 70
5 Торпедо 53 33 20 70
6 Витязь 52 25 27 58
7 Спартак 53 23 30 53
8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 53 20 33 52
10 Куньлунь 54 19 35 43
11 Сочи 52 6 46 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 54 33 21 70
2 Автомобилист 53 30 23 68
3 Металлург 53 29 24 66
4 Авангард 52 31 21 66
5 Ак Барс 53 29 24 66
6 Сал. Юлаев 53 27 26 63
7 Адмирал 54 27 27 60
8 Барыс 55 24 31 52
9 Амур 52 23 29 52
10 Трактор 53 22 31 52
11 Нефтехимик 53 24 29 51
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
22.01 17:00
Куньлунь – Витязь
 - : -
22.01 17:00
Локомотив – Сал. Юлаев
 - : -
22.01 17:00
Нефтехимик – Авангард
 - : -
22.01 17:00
Северсталь – Динамо Мн
 - : -
22.01 17:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости