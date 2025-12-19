«Динамо» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Барыс» на выезде переиграл московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У гостей отличились Ансар Шайхмедденов, Семен Симонов, Иэн Маккошен и Динмухамед Кайыржан. У казахстанской команды забили Дмитрий Пыленков и Никита Гусев.

«Барыс» с 34 очками в 37 матчах занимает 8-е место в Восточной конференции. «Динамо» идет на четвертой строчке в Западной конферении — 48 очков в 36 играх.

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