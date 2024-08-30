«Динамо» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча Кубка мэра Москвы
«Динамо» сыграет с «Автомобилистом» в Кубке мэра Москвы 30 августа
Московское «Динамо» сыграет с «Автомобилистом» в товарищеском матче в рамках Кубка мэра Москвы в пятницу, 30 августа. Игра состоится на арене «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Динамо» Москва — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажут на телеканалах КХЛ ТВ и KHL Prime. Начало эфира — в 19.15 мск.
Предсезонный турнир Кубок мэра Москвы стартовал 29 августа и завершится 1 сентября. В группе А участвуют «Динамо» Москва, «Спартак» и «Автомобилист», в группе В играют ЦСКА, «Витязь» и «Торпедо». В каждом квартете пройдет свой финал. Решающие матчи состоятся 1 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
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