Московское «Динамо» сыграет с «Автомобилистом» в товарищеском матче в рамках Кубка мэра Москвы в пятницу, 30 августа. Игра состоится на арене «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Динамо» Москва — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию встречи покажут на телеканалах КХЛ ТВ и KHL Prime. Начало эфира — в 19.15 мск.

Предсезонный турнир Кубок мэра Москвы стартовал 29 августа и завершится 1 сентября. В группе А участвуют «Динамо» Москва, «Спартак» и «Автомобилист», в группе В играют ЦСКА, «Витязь» и «Торпедо». В каждом квартете пройдет свой финал. Решающие матчи состоятся 1 сентября.