«Динамо» и «Автомобилист» во вторник, 6 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «ВТБ Арена» в Москве. Начало — 19:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры «Динамо» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Динамо» набрало 80 очков и занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Автомобилиста» 73 балла, команда находится на 4-м месте в Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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