«Динамо» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Динамо» и «Авангард» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 18 марта. Матч примет «ВТБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальном сайте КХЛ. Жители Омска также могут смотреть матч «Авангарда» на канале «12».
Следите за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Авангард» в матч-центре нашего сайта.
Перед этой игрой в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 московское «Динамо» с 87 очками после 65 игры занимает второе место Западной конференции. У «Авангарда» — 65 матчей, 82 очка и шестая строчка на «Востоке».
Три дня назад бело-голубые обыграли ЦСКА (2:1), а омичи в пятницу уступили «Торпедо» (4:5).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -