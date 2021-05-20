«Динамо» анонсировало переход игрока с номером 26
07:42
Московское «Динамо» в Twitter объявило, что вскоре будет представлен новичок команды. Новый игрок будет выступать под номером 26.
«Кто рано встает, тот трансфер первым узнает», — говорится в сообщении, к которому прикреплен список хоккеистов, которые ранее играли за «Динамо» под номером 26.
Вчера, 19 мая, появилась информация, что 31-летний Вячеслав Войнов может в ближайшее время подписать контракт с бело-голубыми.
Войнов пропустил сезон-2020/21. В сезоне-2019/20 защитник выступал за «Авангард», в котором набрал 41 (10+31) очко в 59 играх регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 6 матчах плей-офф КХЛ.
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