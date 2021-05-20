«Динамо» анонсировало переход игрока с номером 26

Московское «Динамо» в Twitter объявило, что вскоре будет представлен новичок команды. Новый игрок будет выступать под номером 26.

«Кто рано встает, тот трансфер первым узнает», — говорится в сообщении, к которому прикреплен список хоккеистов, которые ранее играли за «Динамо» под номером 26.

Кто рано встает, тот трансфер первым узнает ? pic.twitter.com/XBpG60n3FU — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) May 20, 2021

Вчера, 19 мая, появилась информация, что 31-летний Вячеслав Войнов может в ближайшее время подписать контракт с бело-голубыми.

Войнов пропустил сезон-2020/21. В сезоне-2019/20 защитник выступал за «Авангард», в котором набрал 41 (10+31) очко в 59 играх регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 6 матчах плей-офф КХЛ.