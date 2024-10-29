«Динамо» встретится с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ 29 октября

«Динамо» встретится с «Амуром» в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 29 октября. Начало матча на «ВТБ Арене» в Москве — 19.30 по московскому времени.

Игру «Динамо» — «Амур» в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию можно смотреть на официальном сайте КХЛ.

Основные события игры «Динамо» — «Амур» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Динамо» провело 19 матчей и набрало 22 очка, москвичи в предыдущем матче победили «Автомобилист» (2:1). У «Амура» — 12 очков после 20 игр, в предыдущей игре хабаровчане уступили «Северстали» (0:3).

Матч «Динамо» — «Амур» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.