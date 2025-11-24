«Динамо» и «Амур» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Динамо» и «Амур» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 24 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Динамо» — «Амур» можно в матч-центре на нашем сайте.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

24 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Динамо М Амур

В прямом эфире встречу динамовцев и хабаровчан покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ».

Обе команды провели по 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ-2025/26, «Динамо» набрало 34 очка, а «Амур» — 28 очков. В предыдущем матче сезона москвичи проиграли «Сибири» (3:4Б), а хабаровчане победили «Локомотив» (6:4).