«Динамо» на своем льду с минимальным счетом проиграло «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:1. Решающую шайбу во втором периоде забил нападающий Александр Горшков.

Вратарь хабаровской команды Евгений Аликин оформил свой третий шатаут в сезоне.

«Амур» набрал 23 очка и в таблице Восточной конференции располагается на 10-й строчке. «Динамо» (32 очка), потерпевшее 10-е поражение в сезоне, занимает третье место на Западе.

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«Динамо М» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Горшков — 7 (Николишин, Волгин), 27:14 — 0:1.

Вратари: Бочаров (58:53) — Аликин.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 35 (11+11+13) — 25 (4+14+7).

Судьи: Лаврентьев, Мочалов.

5 ноября. Москва. «ВТБ Арена».