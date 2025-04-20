«Динамо» и «Ак Барс» встретятся в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ в воскресенье, 20 апреля. Матч пройдет на льду «ВТБ Арены» в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ», «КХЛ Prime», официальный сайт лиги и сайт matchtv.ru. Игры «Ак Барса» в КХЛ жителям Казани можно также смотреть на канале «ТНВ Татарстан».

Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Счет в серии — 2-2. Обе команды пока выигрывали только в гостях. Бело-голубые победили в третьем и четвертом матчах (3:1, 3:2), а казанцы — в первом и втором (5:3, 2:0).