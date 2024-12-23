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Сегодня, 18:00

«Динамо» — «Ак Барс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Динамо» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Динамо», Telegram

Московское «Динамо» примет «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 23 декабря. Игра в столице России пройдет на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал и сайт «Матч ТВ», канал «КХЛ Prime» и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. В Казани трансляцию также будет показывать «ТНВ».

Ключевые события игры «Динамо» Москва — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Ранее команды встречались 3 декабря, победу в той игре одержали казанцы — 5:4.

«Динамо» набрало 49 очков в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Ак Барс» провел 34 матча и набрал 46 очков.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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1 Локомотив 39 30 9 62
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 37 23 14 49
5 СКА 37 22 15 48
6 Северсталь 37 23 14 46
7 Динамо Мн 37 19 18 43
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 36 11 25 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 37 23 14 50
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 36 20 16 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 36 17 19 36
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12 Амур 37 8 29 20
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