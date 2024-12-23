«Динамо» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

Московское «Динамо» примет «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 23 декабря. Игра в столице России пройдет на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал и сайт «Матч ТВ», канал «КХЛ Prime» и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. В Казани трансляцию также будет показывать «ТНВ».

Ключевые события игры «Динамо» Москва — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Ранее команды встречались 3 декабря, победу в той игре одержали казанцы — 5:4.

«Динамо» набрало 49 очков в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Ак Барс» провел 34 матча и набрал 46 очков.