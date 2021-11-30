Московское «Динамо» победило «Ак Барс» в матче КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе московской команды дубль оформил Вадим Шипачев. Еше по одной шайбе забросили Эрик О'Делл и Богдан Якимов. У «Ак Барса» отличился Даниил Тарасов.

«Динамо» набрало 46 очков и занимает 3-е место в Западной конференции. У «Ак Барса» 47 очков и 3-я позиция в Восточной конференции.

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«Динамо М» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: О`Делл — 11 (бол., Галиев, Шипачев), 1:34 — 1:0. Якимов — 5 (Бойков), 27:19 — 2:0. Шипачев — 18 (бол., Линдберг, Галиев), 43:16 — 3:0. Тарасов — 5 (бол., Кэмпфер, Кагарлицкий), 53:32 — 3:1. Шипачев — 19 (мен., п.в., Ведин), 59:21 — 4:1.

Вратари: Еременко — Билялов (57:24 — 57:38, 57:53 — 59:21).

Штраф: 16 — 16.

Броски: 26 (7+13+6) — 24 (8+9+7).

Судьи: Белов, Оскирко.

30 ноября. Москва. «ВТБ Арена».