Квартальнов о разгроме «Динамо»: «Ребята молодцы, с новым годом!»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгром московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:2.

— Хорошая игра, у нас закончился год, — цитирует официальный сайт «Ак Барса» Квартальнова. — Мы довольны, что победили, сейчас мы отдохнем, у нас следующая игра с «Динамо» шестого числа, — цитирует официальный сайт «Динамо» Квартальнова. — Ребята молодцы, с новым годом!

— Силовые приемы Кормье, как сегодня, могут дорого обходиться команде в плей-офф, вы так не считаете?

— Считаю, сегодня был хороший хит, я не согласен, арбитру было виднее. Мне показалось, что он хорошо и правильно сыграл. Никто не хочет никого травмировать, это игра, это эмоции.