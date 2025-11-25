Сикьюра прокомментировал слова Козлова про отсутствие эмоций у игроков московского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра в комментарии «СЭ» после матча против «Амура» (4:2) в FONBET чемпионата КХЛ высказался о словах исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова об эмоциях у хоккеистов команды.

«Да, слышал слова тренера про отсутствие эмоций. От себя скажу, что стараюсь в каждой ситуации, в каждой игре. Надеюсь, он был сегодня доволен», — сказал Сикьюра «СЭ».

20 ноября после матча с «Сибирью» (3:4 Б) Козлов заявил об отсутствии эмоций у игроков «Динамо». Московская команда с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.