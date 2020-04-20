Бывший вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот поделился мнением о белорусском клубе. В конце 2019 года стороны договорились о расторжении контракт. На счету голкипера 134 матча за команду.

— Не хочу сидеть и говорить слишком много плохого об этом, но, конечно, было тяжело, — приводит слова Энрота belarushockey. — Было много вечеров, когда у нас вообще не было шансов. Вот уже пару лет Минску приходится нелегко, и я действительно не знаю, что там нужно делать.

Поначалу в прошедшем сезоне все шло хорошо, но потом становилось все хуже и хуже, а потом было гораздо труднее выбраться из ямы. Я играл там достаточно хорошо в течение нескольких месяцев, но мои последние две недели там отыграл не очень. Возможно, это было немного не вовремя, поскольку подходил дедлайн, когда они могли избавиться от меня.

Наверное, в этом тоже была какая-то политика. Тренер Крэйг Вудкрофт даже не знал, что они выкупили меня. Он узнал об этом, когда они встретились вечером и собирались на выездную игру. Таких вещей было очень много. Дикий Запад в этой организации. Но надеюсь, что в будущем они все сделают правильно.