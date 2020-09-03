Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко считает, что удаление Артема Блажиевского оказало существенное влияние на исход матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Казанская команда выиграла в овертайме — 3:2 ОТ.

— Я не помню, как все произошло, но хорошо, что кто-то поборолся и заработал на себе удаление, которое наша команда реализовала, — цитируют «Известия» Фисенко. — Мы вообще в этой игре проявили характер и действовали на пределе своих возможностей. Здорово, что не было никакой паники после быстрого гола ЦСКА на первой минуте матча. Теперь главное — действовать так в каждом матче, чтобы добиться максимально позитивного результата в этом сезоне.