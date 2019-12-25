Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:2).

— Хочу поздравить хозяев с победой, они играли в хороший хоккей все три периода, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — У нас был тяжелый выезд, но жаловаться не буду — «Амур» летает так по пять раз в месяц. Ребята бились и старались, у «Торпедо» была пара шансов забить, однако соперник опять же сыграл хорошо. Тяжело выиграть, когда ты не забиваешь.