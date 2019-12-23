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Дэвид Немировски: «В нужный момент надо было забить»

16:44
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски похвалил свою команду после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (5:0).

— Очень доволен. У ребят игра получилась, — приводит слова тренера официальный сайт «Адмирала». — Хорошо начали игру, забили сразу очень важный гол. Во втором периоде «Адмирал» начал давить чуть-чуть, в нужный момент надо было забить. Забили и третий доиграли хорошо. Всю игру внимательно играли в обороне и забивали в моменты, когда «Адмирал» давил на нас. У нас еще последняя игра в Хабаровске, готовимся.

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/26436/

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