Дэвид Немировски: «В нужный момент надо было забить»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски похвалил свою команду после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (5:0).

— Очень доволен. У ребят игра получилась, — приводит слова тренера официальный сайт «Адмирала». — Хорошо начали игру, забили сразу очень важный гол. Во втором периоде «Адмирал» начал давить чуть-чуть, в нужный момент надо было забить. Забили и третий доиграли хорошо. Всю игру внимательно играли в обороне и забивали в моменты, когда «Адмирал» давил на нас. У нас еще последняя игра в Хабаровске, готовимся.