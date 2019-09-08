Дэвид Немировски: «Торпедо» единственная команда с четырьмя играми на выезде»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча против «Авангарда» (2:4).

— Мы играли какие-то моменты хорошо, а какие-то моменты надо было получше, где-то нужно было выпустить шайбу, — цитирует тренера официальный сайт омичей. — Но опять соперник очень хорошо играл, хорошо блокировал броски. Конечно, у нас две грубых ошибки на вбрасывании, и сразу получили гол. Не знаю почему, мы это как раз обсуждали между периодами. Сейчас посмотрим видео и будем работать.

Опять тоже, четвертая игра на выезде... Я думаю, мы единственная команда с четырьмя играми на выезде. Но ничего: сейчас едем домой, на домашнюю серию, будем работать.

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