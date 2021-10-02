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Дэвид Немировски: «Сложно забить, когда никто не закрывает вратаря, он всю игру все видел»

16:08
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:2).

«Весь матч мы играли по периметру в чужой зоне: хорошо держали шайбу, но никто не хотел вылезать на ворота. Сложно забить, когда никто не закрывает вратаря, он всю игру все видел. Нам надо было делать это, говорили после каждого периода. В третьем периоде пропустили контратаку, получили гол. Думали, что весь матч будем играть по периметру, никто не вылезал и не закрывал вратаря. Сейчас нужно готовиться к последнему матчу выездной серии против «Сибири». Для нас все игры принципиальны, я провел много времени во Владивостоке, очень понравилось, осталось много друзей. Хорошо, что команда вернулась в КХЛ», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/02/490481.html

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Иван Шитик все материалы автора

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