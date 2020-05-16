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Дэвид Немировски: «Сильные стороны игры Мишарина будут полезны в предстоящем сезоне»

22:08
Дэвид Немировски. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дэвид Немировски. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал продление контракта с российским защитником Георгием Мишариным. Соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на один год.

«Сохранение в составе Георгия Мишарина - это большой плюс для нашей команды. Он является опытным защитником, хорошо читает игру, не допускает нервозности, которая может приводить к излишним ошибкам. В его действиях есть такое важное на длинной дистанции качество как стабильность. Сильные стороны игры Георгия помогали нам в прошлом сезоне и будут полезны в предстоящем», — приводит слова Немировски пресс-служба «Торпедо».

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/16179-djevid-nemirovski-opyt-i-stabilnost-misharina-pomogut-nam.html

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