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Дэвид Немировски: «Пару раз думали — гол»

22:41
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски оценил игру команды в матче плей-офф первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (0:3, 0:2 — в серии).

Моменты были, но вторую игру не могли забить, — приводит слова тренера официальный сайт «Торпедо». — Сорокин выручил. Пару раз думали — гол, но, к сожалению, не могли забить. Тяжело выиграть игру без гола. И еще у нас большинство сегодня не сработало.

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/16114-cska-moskva-torpedo-nizhegorodskaya-oblast.html

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