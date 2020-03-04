Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски оценил игру команды в матче плей-офф первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (0:3, 0:2 — в серии).

— Моменты были, но вторую игру не могли забить, — приводит слова тренера официальный сайт «Торпедо». — Сорокин выручил. Пару раз думали — гол, но, к сожалению, не могли забить. Тяжело выиграть игру без гола. И еще у нас большинство сегодня не сработало.