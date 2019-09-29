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Дэвид Немировски отметил игру вратаря в матче с «Сочи»

21:12
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски оценил игру команды в матче с «Сочи» (4:1).

— Мы хорошо начали матч, но гол немного сломал нам игру, потеряли в движении, — цитирует тренера официальный сайт «Торпедо». — Затем вернулись в игру, второй и третий период провели здорово. Были ошибки, которые можно было исключить. Но в целом я доволен всеми ребятами. Они помогали друг другу добыть эту победу, а в нужный момент выручал Андерс Линдбек.

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Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/15775-torpedo-nizhegorodskaja-obl-dinamo-minsk.html#sel=14:1,14:2

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