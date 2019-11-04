Дэвид Немировски: «Очень важно уйти на перерыв с победой»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:3 Б).

— Думаю, интересная игра получилась, — приводит слова Немировски официальный сайт «Торпедо». — Первый период был ровный, может быть, хозяева играли чуть лучше нас. Мы начали лучше играть во втором периоде, но не забивали свои моменты. А они хороший гол забили в конце. Третий период мы начали неудачно, сразу пропустили. Но ребята не сдавались, как всегда бились, верили, что можем сравнять счет. Обидно было пропустить третий гол, но опять показали характер и выиграли по буллитам. Очень важно уйти на перерыв с победой, я доволен ребятами.

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