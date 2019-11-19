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Дэвид Немировски: «Нам нужно восстановиться и повторить свою игру уже на выезде»

19 ноября 2019, 23:13
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:2).

— В начале матча мы очень хорошо играли и двигались, — цитирует тренера официальный сайт «Торпедо». - Но затем, не скажу, что действовали плохо, но могли бы делать это и лучше. Самое главное — я доволен результатом. Мы хорошо завершили домашнюю серию. Сейчас нам нужно восстановиться и повторить свою игру уже на выезде.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/15915-torpedo-nizhegorodskaja-obl-dinamo-minsk.html

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