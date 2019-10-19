Дэвид Немировски: «Мы никогда не сдаемся, поэтому вытащили игру»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (4:3 ОТ) отметил бойцовские качества своей команды.

— Мы никогда не сдаемся, — приводит слова тренера официальный сайт «Торпедо». - Мы всегда играем до конца и верим в успех! Первые два периода «Йокерит» сыграл очень здорово, с очень хорошим движением. В третьем лучше двигались мы, и поэтому вытащили игру.

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