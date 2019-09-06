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Дэвид Немировски: «Моменты были, но не забили, — и это наша проблема в первых играх»

23:12
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча против «Локомотива» (4:3).

— Начали игру хорошо. Моменты были, но не забили, — и это наша проблема в первых играх, — приводит слова тренера официальный сайт «Локомотива». — Сегодня играли хорошо, но сразу пропустили одну, потом — 0:2. Но, несмотря на счет, я был доволен, как ребята играли. Мы собрались на второй период, забили четыре очень важных гола и довели игру до победы. В третьем периоде было еще пару моментов, но мы довольны результатом и ребятами сегодня.

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Дополнительная информация

http://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Press-konferencija-6-sentjabrja-6820

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