Дэвид Немировски: «Конечно, не буду наказывать ребят, которых удаляли»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:3).

«Мы неплохо играли в первых двух периодах, в третьем получили два ненужных удаления, которые оставили нас 3 на 5. Конечно, не буду наказывать ребят, которых удаляли. Большинство не сработало в конце, а «Северсталь» забила. Заканчиваем поездку, и нужно очень серьезно готовиться к домашней серии. Пять нападающих в большинстве? Это себя не оправдало, не забили», — цитирует тренера сайт КХЛ.