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Дэвид Немировски: «Конечно, не буду наказывать ребят, которых удаляли»

20:44
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:3).

«Мы неплохо играли в первых двух периодах, в третьем получили два ненужных удаления, которые оставили нас 3 на 5. Конечно, не буду наказывать ребят, которых удаляли. Большинство не сработало в конце, а «Северсталь» забила. Заканчиваем поездку, и нужно очень серьезно готовиться к домашней серии. Пять нападающих в большинстве? Это себя не оправдало, не забили», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/27/493256.html

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Иван Шитик все материалы автора
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