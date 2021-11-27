Дэвид Немировски: «Конечно, не буду наказывать ребят, которых удаляли»
20:44
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:3).
«Мы неплохо играли в первых двух периодах, в третьем получили два ненужных удаления, которые оставили нас 3 на 5. Конечно, не буду наказывать ребят, которых удаляли. Большинство не сработало в конце, а «Северсталь» забила. Заканчиваем поездку, и нужно очень серьезно готовиться к домашней серии. Пять нападающих в большинстве? Это себя не оправдало, не забили», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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