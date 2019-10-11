Дэвид Немировски: «Где нужно было сыграть просто и выбросить шайбу, мы делали ошибки»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итог встречи с «Салаватом Юлаевым» (1:2 Б).

— Поздравляю соперника с победой, — приводит слова тренера официальный сайт команды из Уфы. — Думаю, что «Салават» играл два периода лучше, они держали нас в нашей зоне, и у нас было много проблем. Там, где нужно было сыграть просто и выбросить шайбу, мы делали ошибки. В третьем периоде мы начали «играть в нашу игру» и за счет движения выиграли период. В овертайме и у них был серьезный момент, у нас — в большинстве. На буллитах они были лучше.

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