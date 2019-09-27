Дэвид Немировски: «Бывают такие дни, когда шайба не заходит в ворота»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча с ЦСКА (0:3).

— Я доволен тем, как ребята играли, — приводит слова тренера официальный сайт команды из Нижнего Новгорода. - Однако бывают такие дни, когда шайба не заходит в ворота. Согласен с тем, что отлично сыграли вратари. Готовимся к следующему матчу.

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