Дэвид Деарне: "Понимали, что надо все 60 минут отрабатывать по полной"

Нападающий "Авангарда" Давид Деарне после первого матча 1/2 финала Кубка Гагарина против "Салавата Юлаева" (4:3 ОТ) отметил, что игра получилась отличной. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

​– Сегодня вы со Стольбергом спасли для "Авангарда" матч в третьем периоде, когда преимуществом владел "Салават Юлаев", но вам каким-то образом удалось забить. Вы друг друга уже чувствуете на интуитивном уровне?

– Это была здорово разыгранная комбинация. Хорошо, что шайба залетела в ворота. Виктор, Тэйлор и я сработались и здорово играем вместе.

– На протяжении двух серий тебя постоянно били в голову. Сначала это был "Ак Барс", потом "Барыс". Сегодняшняя игра была получше?

– Да, сегодня у нас был очень сильный противник, мастеровитая команда. Вышла отличная игра.

– Что из предложенного Уфой оказалось самым непростым? Казалось, что это было сражение скорость против скорости.

– Эта команда действительно действует на высоких скоростях. Сопернику приходилось отыгрываться, но у него это здорово получалось. Мы повели в счете 1:0, они сравняли. Потом забили второй, они снова нас догнали и вышли вперед. Мы понимали, что надо все 60 минут отрабатывать по полной, потому что в противном случае они не остановятся, а нам необходимо было довести дело до победы.

– После третьего гола Уфы было желание у тебя было желание реабилитироваться? Возможно, именно это помогло забить?

– И это тоже, конечно. Но это игра, неважно, кто забьет и кто в это время находится на льду. Главное, результат, важно приносить пользу команде.

– Сегодня была самая громкая поддержка с начала сезона. Ты ее слышал?

– Да, болельщики молодцы. Они здорово нас сегодня поддерживали. Думаю, чем дальше мы будем продвигаться в серии, тем интереснее им будем, тем лучше они будут нас поддерживать. Ведь это финал конференции, конечно, игры очень интересные.