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«Детройт» и «Эдмонтон» интересуются форвардом «Сочи» Стремваллем

14:12
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Форвард «Сочи» Мальте Стремвалль вызывает интерес у клубов НХЛ, сообщает Hockey Sverige.

Сообщается, что на него претендуют несколько клубов. Среди них, в частности, «Детройт» и «Эдмонтон». Указано, что хоккеист готов вновь попробовать себя в Северной Америке. Ранее он выступал в АХЛ за «Хартфорд», права в НХЛ на него принадлежали «Рейнджерс».

25-летний швед в текущем сезоне провел 44 матча за «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков.

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