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Сегодня, 00:30

Десятков — о поражении от «Спартака»: «Мы допустили ошибку, взяв просмотр»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:4).

«Мы допустили ошибку, взяв просмотр. Это наша вина. Но, тем не менее, потом ребята нашли в себе силы, счет сравняли. И, наверное, второй период провели лучше. Где нужно было просто, наверное, забивать. Реализовывать свои моменты. В этом-то и заключается, наверное, мастерство команды, когда команда терпит много, потом в нужный момент забивает гол, и мы вот этот гол пропустили. И он стал ключевым, потому что в третьем периоде уже «Спартак» играл по счету, много внимания уделяя в обороне, и нам тяжело приходилось его взламывать», — приводит слова Десяткова официальный сайт КХЛ.

«Спартак» (55 очков) поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ. «Витязь» (36) идет девятым на «Западе».

КХЛ
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
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