Десятков — о поражении от «Спартака»: «Мы допустили ошибку, взяв просмотр»
Главный тренер «Витязя» Павел Десятков подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:4).
«Мы допустили ошибку, взяв просмотр. Это наша вина. Но, тем не менее, потом ребята нашли в себе силы, счет сравняли. И, наверное, второй период провели лучше. Где нужно было просто, наверное, забивать. Реализовывать свои моменты. В этом-то и заключается, наверное, мастерство команды, когда команда терпит много, потом в нужный момент забивает гол, и мы вот этот гол пропустили. И он стал ключевым, потому что в третьем периоде уже «Спартак» играл по счету, много внимания уделяя в обороне, и нам тяжело приходилось его взламывать», — приводит слова Десяткова официальный сайт КХЛ.
«Спартак» (55 очков) поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ. «Витязь» (36) идет девятым на «Западе».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|42
|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|39
|25
|14
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|39
|23
|16
|50
|5
|Динамо Мн
|40
|22
|18
|49
|6
|Динамо М
|40
|23
|17
|49
|7
|Северсталь
|39
|24
|15
|48
|8
|Торпедо
|38
|17
|21
|41
|9
|Витязь
|39
|16
|23
|36
|10
|Куньлунь РС
|39
|15
|24
|34
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|38
|26
|12
|54
|2
|Трактор
|40
|24
|16
|52
|3
|Ак Барс
|37
|24
|13
|50
|4
|Металлург Мг
|40
|23
|17
|48
|5
|Автомобилист
|38
|21
|17
|47
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|38
|18
|20
|39
|8
|Нефтехимик
|39
|13
|26
|37
|9
|Сибирь
|37
|16
|21
|35
|10
|Лада
|36
|14
|22
|33
|11
|Барыс
|42
|10
|32
|23
|12
|Амур
|39
|8
|31
|21
|30.12
|10:30
|
Амур – Сибирь
|- : -
|30.12
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|- : -
|30.12
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|30.12
|15:00
|
Автомобилист – Лада
|- : -
|30.12
|17:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -
|30.12
|17:00
|
Ак Барс – Северсталь
|- : -
|30.12
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -