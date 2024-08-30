Десятков — об отсутствии легионеров в матче: «Игрокам «Витязя» не нужна нагрузка на предсезонном этапе»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал матч против «Торпедо» (0:3) на Кубке мэра Москвы.

— С нашей стороны была неплохая, содержательная игра, по моментам мы, как минимум, сопернику не уступили. Единственное, что не удалось поменять вратаря.

— С чем было связано решение выставить команду в таком составе?

— Когда получили календарь, решили, что будем играть резервным составом. Нам не нужна нагрузка на предсезонном этапе.

24 августа «Витязь» уступил московскому «Динамо» со счетом 3:5, а 21 августа обыграл в овертайме «Торпедо» (3:2).

(Анна Бирюкова)