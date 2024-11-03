Лучший снайпер КХЛ Барак: «Сейчас мне надо помогать команде попасть в плей-офф, а там можно замахнуться и на чемпионство»
Лидер списка снайперов FONBET чемпионата КХЛ американский форвард «Витязя» Дерек Барак определится с местом продолжения карьеры по окончании сезона-2024/25.
«Мне сейчас все нравится, я сконцентрирован на сезоне, потом мы с агентом поговорим и обсудим ситуацию. Когда ты играешь хорошо, то предложения будут. Сейчас мне надо помогать команде набирать очки и попасть в плей-офф, а там уже можно будет замахнуться и на чемпионство. Все остальные вопросы буду решать летом», — цитирует хоккеиста ТАСС.
На счету 29-летнего Барака 13 шайб. Контракт нападающего с подмосковным клубом истечет по окончании нынешнего сезона, 31 мая. Барак выступает за «Витязь» с 2023 года.
Источник: ТАСС
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